Blackmagic | ATEM Mini Pro ISO & ATEM Streaming Bridge

ATEM Mini Pro ISO

Mit diesem Gerät gelänge es erstmalig die Live-Produktion auch ohne Ü-Wagen oder große Regie in den Editing-Workflow der Postproduktion zu integrieren. Bereits ATEM Mini Pro bot Live Switching und Streaming-Funktionen an. Das ISO-Modell baue auf diesen Funktionen auf und erweitere diese. Zusätzlich verfügt das ISO-Modell über eine neue 5-Kanal H.264 Recording-Engine. Damit sei das Aufzeichnen von fünf separaten Streams in Echtzeit möglich.

Die Möglichkeit, als editierbares DaVinci Resolve-Projekt abzuspeichern ist außerdem gegeben. Diesbezüglich speichert das ATEM Mini Pro ISO alle Audio- und Grafikdateien des Media-Pools, zusammen mit einer DaVinci Resolve-Projektdatei. Das Öffnen und Bearbeiten von Liveproduktionen, beispielsweise das Verfeinern des Schnitts oder Neumischen des Tons, sei somit mit einem einzigen Klick vorbereitet. Die Sync-Bin-Funktion Resolves mit ihrer Mehrfachansicht erlaubt es zudem, neue Einstellungen auszuwählen. Ist eine Verknüpfung mit dem Projekt angelegt, können User zwecks Colorgrading und Finishing auf die BRAW-Dateien aus der Kamera zugreifen.

Vier separate HDMI-Eingänge ermöglichen das Anschließen von bis zu vier Videokameras. Solche eingehenden Videoquellen, die von der Videonorm abweichen, werden alle vom Mischer neu synchronisiert. Das Anschließen mehrere Videogeräte sei somit bedenkenlos möglich. Die vier HDMI-Eingänge seien darüber hinaus mit einem gesonderten Normwandler ausgerüstet. Dementsprechend konvertiere ein ATEM Mini 1080p-, 1080i- und 720p-Quellen automatisch in die Videonorm des Mischers. Der HDMI-Ausgang sei ein echter Aux-Ausgang, erlaube daher sowohl die Ausgabe einzelner HDMI- als auch Programm-Feeds.



Die Direktaufzeichnung der Streaming-Daten mithilfe eines USB-Flashspeichers wird außerdem unterstützt. Mit dieser Methode seien lange Aufzeichnungszeiten in denselben H.264-Videodateien möglich – inklusive ebenfalls gestreamter ACC-Audio. Anschließend kann der User diese Dateien direkt auf ein Online-Videoportal hochladen.

Zu den weiteren Features des ATEM Mini Pro ISO gehören unter anderem eine interne Unterstützung zum Aufzeichnen aller Eingaben als separate ISO-Dateien, das Fungieren des USB-Ausgangs als Webcam, die kostenlose ATEM Software Control Anwendung für Mac und Windows, ein interner Medienspeicher für 20 RGBA-Grafiken für Titel oder Eröffnungstafeln und Logos oder die Multiview-Funktion zwecks des Monitorings aller Kameras.

Die ATEM Mini Pro ISO ist ab sofort verfügbar und kostet 895 US-Dollar.

ATEM Streaming Bridge

Begleitet wird die ATEM Mini Pro ISO von der ATEM Streaming Bridge. Dieser Video-Converter erlaube es H.264 von jeder ATEM Mini Pro zu empfangen und zu SDI und HDMI zu konvertieren. Die Möglichkeit Videos über ein Ethernet-Netzwerk oder über das Internet an beliebige Empfänger zu senden, zeige das Potential der ATEM Mini Pro als Remote Production Tool. Dies böte obendrein den Vorteil, dass Broadcaster sich direkt in die Videoverbindung einklinken können. Damit sei die Zusammenarbeit unter weltweit agierenden Mitwirkenden vereinfacht. Ermöglicht würde dieser fortschrittliche Workflow dank des Konverters, der H.264-Codecs für eine höhere Qualität bei geringer Datenrate einsetze.

Des Weiteren würde es gangbar, Multi Camera-Produktionen zum Livestream auf Streaming-Plattformen oder Business-Präsentationen bereitzustellen. Die ATEM Streaming Bridge harmoniere optimal im Tandem mit einer ATEM Mini Pro als Remote-Rundfunkstudio.

Die ATEM Streaming Bridge soll ab August dieses Jahres verfügbar sein und 245 US-Dollar kosten.

Weitere Informationen und Bestellmöglichkeiten gibt es direkt bei Blackmagic.