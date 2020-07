Nvidia Studio Youtube-Channel

Vor kurzem lancierte Nvidia seinen Youtube-Kanal, auf dem didaktische Inhalte rund um den 3D-Workflow veröffentlicht werden. Dem widmen wir uns hier.

Adobe Substance Alchemist, KeyShot 9 und eine Tafel Schokolade

Zum aktuellen Zeitpunkt befinden sich bereits über 50 Tutorials auf dem Kanal abrufbereit. Zu den neuesten Posts gehört beispielsweise ein Video zu Adobe Substance Alchemist, durch das Lead Artist Ashlee Martino-Tarr führt. Oder eines mit Concept Designer Alex Senechal, der zeigt, wie es gelingt die Image-Tab-Einstellungen in KeyShot 9 zu einzurichten. In einem anderen Video demonstriert Ben Mauro Schritt für Schritt das Einbinden der GPU, um schneller in KeyShot 9 zu rendern. Oder eine vierteilige Videoreihe, in deren Verlauf Daniel Thiger durch das Modeling, Designen und Coloring einer Tafel Schokolade anleitet.

Mehr Tutorials

Alle genannten Videos findet ihr unten. Ein Blick auf die Gesamtübersicht verfügbarer Videos auf den Nvidia-Channel lohnt sich.