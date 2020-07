„Kommt ein Mandalorian in eine Bar und bestellt ein Glas Bantha-Milch mit Schuss…“. So könnte ein Witz losgehen, erzählt in einer weit, weit entfernten Galaxis. Die VFX-Künstler der Important Looking Pirates zeigen uns, wie sich so eine intergalaktische Bar-Szene ausnimmt. Nämlich mit humanoidem Kopffüßler, Laserwaffenduellen und Türen mit Drehverschluss.