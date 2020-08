Durch das Tipps & Tricks-Video mit dem Titel How to create Morph Targets out of Sculpting Layers führt der Instruktor Jonas Pilz. Darin wird ein Workflow für das Sculpting von Face Poses verständigt. Wie es gelingt, Sculpts in den Pose Morhp-Tag zu exportieren, um Keyframes für diese zu setzen, wird außerdem erklärt. Keine fischige Angelegenheit also.