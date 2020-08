Ziva Dynamics | Tutorial für Einsteiger

Bei den Kollegen von The Rookies ist vor kurzem ein lesenswerter Artikel erscheinen, in dem Benjamin Makki interessierten Artists Muscle Sims in Ziva Dynamics auseinandersetzt.

Kurzüberblick

Als Grundausstattung für das Tutorial verweist Makki auf kostenlose Assets im Ziva Free Store. Das ausführliche How-To gliedert sich in insgesamt sechs Abschnitte. Der Eingang zum Projekt steht unter der Überschrift Getting your model ready for Ziva. Hierin erklärt Makki, dass er das Skelett der Katze eigenhändig in ZBrush erstellte. Von einer komplexeren Retropologie hingegen rät er ab, das Einbinden des ZRemeshers reiche hier aus. Der zweite Abschnitt widmet sich der Muscles Simulation, danach folgt die Fat Simulation, und der letzte Arbeitsschritt beschreibt die Skin Simulation. Die Anleitung endet mit der Conclusion.

Die jeweiligen Arbeitsschritte werden detailliert, bebildert und Schritt-für-Schritt erklärt. Makki macht abschließend auf seine Profile auf TheRookies oder ArtStation aufmerksam. Wer seine ersten Schritte mit der Character Animation-Software Ziva Dynamics wagen will, für den könnte sich das Abarbeiten am Artikel Makkis lohnen.

Video

Das nachstehende Video vermittelt einen Eindruck davon, wie so eine mit Ziva Dynamics modellierte Katze, mitsamt drübergezogenen Muskel-, Fett- und Hautschichten, aussehen kann.