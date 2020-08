AutoRemesher | Auto-Retopology-Tool

AutoRemesher

Bei AutoRemesher handelt es sich um ein Auto-Retopology-Tool, mit dessen Hilfe Source Meshes in animationsfreundliche Quad-Geometrien gewandelt werden können. Entwickelt wurde das Tool von Jeremy Hu.

Das Toolset befindet sich momentan in der Alpha-Phase. Es soll zukünftig in Dust3D integriert werden. Auch Dust3D ist eine Entwicklung Jeremy Hus und versteht sich als 3D Modelling-Software. AutoRemesher könnte sich zukünftig als Alternative für native Remeshing-Tools aufstellen – etwa den in Blender eingebetteten. Für seine Entwicklung von Dust3D wurde Hu übrigens mit dem Epic MegaGrant ausgezeichnet.

Dust3D selbst beinhaltet eine eigene Remeshing-Funktion. Diese basiert auf der Open-Source Library Instant Meshes. In einem Blogpost hierzu präzisiert Hu, weswegen er die Notwendigkeit für ein neues Remesh-Tool sah.

Verfügbarkeit

AutoRemesher ist ein kostenfreies Standalone-Tool. Unter der General Public License wird es verfügbar gemacht. Da in der Alpha-Phase befindlich, verfügt die Software aktuell über ein rudimentäres User-Interface. Aktuell lassen sich ausschließlich OBJ-Dateien importieren. AutoRemesher kann auf Jeremy Hus GitHub heruntergeladen werden.