Da 5 Bloods | VFX-Breakdown von Mr. X

Im Kinosommer 2018 begeisterte der preisgekrönte BlackkKlansman von Regisseur Spike Lee. Bereits in diesem Jahr folgte die Netflix-Produktion Da 5 Bloods über vier Veteranen des Vietnamkonflikts, die an den Kriegsschauplatz zurückkehren, um ein goldglänzendes Versprechen einzulösen. Für einen Rundflug über den Mekong jetzt bitte in den VFX-Breakdown von Mr. X einsteigen. Bruchlandung nicht auszuschließen.