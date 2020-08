Mixer | Blenders Add-on jetzt Open-Source

Mix it, Baby!

Das Add-on der Marke Blender erlaubt es Artists zeitgleich und in Echtzeit an derselben Scene zu arbeiten. Zu dieser Scene nun können sich User via IP dazuschalten. Das Einrichten sogenannter Rooms, also individueller Projekte auf kooperativer Basis, auf einem Server sei außerdem möglich. Standardmäßig wird der Content eines Rooms gelöscht, sobald alle Mitwirkenden einen Raum verlassen. Diese automatische Löschfunktion kann jedoch umgangen werden. Denn es besteht die Option, den Room geöffnet zu halten, selbst wenn alle Mitwirkenden bereits hinausgegangen sind. Alternativ kann der Content des Rooms auch manuell gespeichert werden.

Ubisoft mischt durch

Seitdem sich Ubisoft im letzten Jahr als Corporate Gold-Mitglied der Blender Development Funds einbrachte (DP berichtete jüngst über die Unterstützung Microsofts), arbeitet der französische Spieleentwickler an Blender-Tools – und so auch an Mixer. Nach Wortlaut Ubisofts sei es ebenfalls denkbar, Mixer mit einer Verbindung für andere 3D-Editing Software auszustatten.

Systemvoraussetzung & Verfügbarkeit

Für die aktuelle Version Blenders ist Mixer im Rahmen einer General Public License verfügbar. Die Software befindet sich augenblicklich in einer frühen Alpha-Phase. Ubisoft will ein Tutorial mitsamt Bebilderung und Videos veröffentlichen, sobald das User-Interface stabil funktioniere.

Auf Ubisofts GitHub warten mehr Informationen zu Mixer. Zu den Download-Files zu Mixer von Ubisoft Animation Studio geht es hier.