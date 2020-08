After Effects-Tutorialreihe | Warp-Stabilizer

In den vier Tutorial-Videos wird der Warp Stabilizer detailliert besprochen.

Dynamisches Duo

Chris und Trish Meyer, ihres Zeichens Mitarbeiter bei den netten Kollegen von Video Coalition, veröffentlichten unlängst eine Tutorial-Reihe zu After Effects. Eigentlich müsste man von wiederveröffentlicht sprechen, denn die Beiden luden die Videos jetzt nochmal auf YouTube hoch, nachdem die Tutorials nicht länger auf Lynda oder LinkedInLearning abrufbar sind. Die beiden Meyers hoffen, ihre Tutorials könnten hilfreich sein, obwohl das Tutorial nicht mehr ganz aktuell ist. Allerdings blieb der Warp Stabilizer, so Chris und Trish, seit seiner Einführung in der Creative Suite 6 unverändert.

Tutorial-Reihe zum Warp Stabilizer

Unten befinden sich die vier After Effects-Tutorials. Beim ersten Video mit dem Titel Instant Gratifikation wird das Anbringen des Warp Stabilizers bei Standardeinstellungen erklärt. Der zweite Teil setzt sich mit den individuellen Parametern des Warp Stabilizers auseinander. Im dritten Teil werden Advanced Settings vorgestellt. Und schließlich beim letzten Part, betitelt mit Outsmarting, geht es um Workarounds, sollte sich der Warp Stabilizer mal querstellen.

Teil 1 von 4: Instant Gratification



Teil 2 von 4: Parameters



Teil 3 von 4: Advanced Settings



Teil 4 von 4: Outsmarting