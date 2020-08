Unigine 2 | Tutorials

Unigine 2.12

Erst gestern berichtete DP über den Release von Unigine 2.12. Bereits heute können wir euch zweimal Support zur Kreativarbeit mit der Engine an die Hand geben.

Tutorials & Quick Tips

Einmal ein aktuelles Tutorial, welches sich mit Landscape Terrain beschäftigt. Im nahezu halbstündigen Video werden unter anderem das Sculpting eines Terrains, das Brush-Editing, das Erstellen eines Terrains auf Grundlage von Texturen und mehr besprochen. Die andere Handreichung besteht aus einer Reihe von Ein- bis Dreiminütern, bei sich alles um Quick Tips zu Themen wie Debugging in Visual Studio Code, das Erstellen eines C#-Projekts oder das Anwenden zwischengespeicherter Schatten drehen.

All diese Tutorials stehen auf dem offiziellen YouTube-Channel von Unigine abrufbereit.

1. Landscape Terrain – UNIGINE 2 Engine Essentials

2. Unigine 2 Quick Tips – How to Create C# (.Net Core) Project