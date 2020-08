Wachstumsbranche CG | 154-Billion-Dollar Wachstum erwartet

CG mit beständigem Wachstum

Des Weiteren kommunizierte die auf Computer Graphics Marketing und Management-Consulting spezialisierte Firma aus San Francisco, dass die VFX-Arbeiten aus den Bereichen Film und Games einen relativ geringen Marktanteil ausmachen.

Nach Jon Peddie Research habe die CG-Branche in den letzten 60 Jahren ein stetiges Wachstum hingelegt – auch wenn der Dollarwert des Markts in den letzten Jahren ein wenig abflachte. Die jährliche Wachstumsrate habe sich bei Hard- & Software auf einen Durchschnittswert von 1,2 % verlangsamt, was 154 Billion US-Dollar jährlich ausmacht

Das unten stehende Diagramm zeigt das Wachstum des Hard- & Software-Segments. Der Software-Teil des Markts flache leicht ab, während der Hardware-Segment unterschiedlich ausfällt. Bei Hardware wirke sich der Einfluss von Consumer Products besonders stark aus – etwa bei Releases von Spielekonsolen oder Gaming-PCs.

Hinsichtlich der Content Creation sei ein Wachstum im Segment Virtual Reality zu vermerken. Nichtsdestotrotz bleibe VR nur ein kleiner Teil des Gesamtmarkts. Der Hauptmarkt der VR verorte sich im Bereich des Designs professioneller Content Creators.

Der Markt für Computergrafik-Hardware hatte im Jahre 2018 einen Wert von 130 Billion US-Dollar. Bis zum Jahr 2023 wird ein Wachstum auf 137 Billion US-Dollar erwartet. Wobei parallel dazu ein leichtes Wachstum bei Software verzeichnet würde – einem geringeren denn bei Hardware.

Einflussnahme auf den Markt durch Hardware-Releases

Im Verlauf des Jahres 2019 wurden mehrere neue GPUs und Add-in-Boards mitsamt Ray-Tracing-Funktion veröffentlicht. Für die zweite Hälfte des laufenden Jahres wurden bereits verschiedene neue CPUs und Spielekonsolen der nächsten Generation angekündigt. Im Hardware-Segment der CG-Branche würde ein stabiles, übergreifendes Wachstum bemerkt. Unterdessen führen Produktzyklen und Unregelmäßigkeiten des PC-Markts für unterschiedliche Hochs und Tiefs.

Im Jahr 2018 belief sich der Marktwert für CG-Software bei 14 Billion US-Dollar. Für 2023 wird ein Wachstum auf 17 Billion US-Dollar erwartet. Dieses Wachstum sei einer Verschiebung von Verkaufsmodellen zugunsten von Cloud-Diensten und Abonnenten-basierten Systemen geschuldet.

Computer-Aided Design & Computer-Aided Manufacturing

Der Markt der Digital Graphics sei dominiert von CAD/CAM, also dem Computer-Aided Design und dem Computer-Aided Manufacturing. CAD wird bei der Visualisierung solcher Großprojekte wie bei der Konzeption von Städten oder der Luft- und Raumfahrt verwendet. Raytracing-Bilder von Automobilen, Textilwaren, Genuss- und Konsumgütern seien allgegenwärtig. Dabei mache CAD/CAM Digital Video einen größeren Marktanteil aus, denn das Modeling und Rendering.

Trotz des vergleichsweise geringen Anteils von Games und Filmen richte sich ein Großteil der Medienaufmerksamkeit auf diesen Bereich. Dessen ungeachtet seien die beeindruckendsten Entwicklungen beim Computer-Aided Design zu verzeichnen.

Die Ressource Mensch

Die Nachfrage nach Programmierern, Künstlern, Designern und Wissenschaftlern gestalte sich anhaltend hoch. Insbesondere, da Branchen-Segmente wie AR, VR und Casual Games weiterhin erstarken. Künstliche Intelligenz spiele eine größere Rolle in puncto Bildverarbeitung, Ray-Tracing und AR. Laut Jon Peddie Research suchen Firmen deshalb anhaltend nach qualifiziertem Personal in diesen Bereichen.

Zum Originaltext der entsprechenden Pressemitteilung der Jon Peddie Research geht es hier.