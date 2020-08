Durch die Netflix-Serie wütet das Ungeheuer The Tarask.

In der Fantasy-Serie von Netflix begibt sich ein Teenager, ausgestattet mit übernatürlichen Kräften, auf Dämonenjagd. Ein besonders dicker Brocken im Bestiarium der Serie ist die Tarasque, oder auch The Tarask. Im brandheißen VFX-Breakdown von The Embassy darf dieses Ungetüm seine Zerstörungswut und Mordlust frei entfalten. Bitte nicht füttern, nur anklicken!