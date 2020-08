Cinema 4D | U-Render im Viewport

U-Render 2020.07

U-Render 2020.07 ist da! Im Zuge des Updates wird das Installieren des Windows-eigenen Standalone-Renderers jetzt wohl überflüssig. Allerdings befindet sich die neue Funktionsweise der Viewport-Anzeige des Rendering aktuell in einer Preview-Fassung. Doch insofern sich Uppercut Broadcast an seinen üblichen Zeitplan hält, sollte im Verlauf von ein oder zwei Monaten ein stabil funktionierender Production Build zur Verfügung stehen. Neben der Viewport-Anzeige ist zudem die Darstellung in einem frei verschiebbaren Fenster selektierbar.

Mit Version 2020.7.6 liegt U-Render als voll integrierter Renderer in Cinema 4D vor. Außerdem stellt U-Render insoweit ein Unikat dar, als das er mehr wie eine Game Engine, denn ein handelsüblicher Offline-Renderer konzipiert wurde. Zusätzlich wird eine solide Unterstützung für Cinema 4D-Kernfeatures mitgeliefert. Des Weiteren werden nun auch die Volumetrics und das Subsurface Scattering unterstützt.

Preis, Verfügbarkeit & weitere Infos

In der Standalone-Version ist U-Render momentan ausschließlich für Windows 10 verfügbar. Die Single User License ist für einen Preis von 299 Euro erhältlich. Daneben wird eine kostenlose Trial-Version zum Download angeboten. In der offiziellen Bekanntmachung zu Version 2020.07.6 gibt es mehr Informationen.

Zum Sneakpeek-Video betreffs der Integration des Renderers in Cinema 4D geht es nachfolgend: