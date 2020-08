Emmy Nominations | Main Title Design

Wie DP berichtete, wurden vor kurzem die Nominierten anlässlich der 72sten Emmy-Verleihung bekannt gegeben. Unter den Nominierten fanden sich auch jene aus der Kategorie Main Title Design Award. Erstmals in der Geschichte der Emmys wurden ganze sieben Title-Sequenzen nominiert.

Zum großen Gewinner zählt das Studio Elastic, dass mit sagen und schreibe vier Arbeiten vertreten ist. Zu den Werken Elastics gehören die Eröffnungssequenzen zu Amazons Carnival Row, Apple TV+s The Morning Show, Netflix The Politician und HBOs Watchmen. Als Gewinner ging Elastic bereits in den Jahren 2019 (Game of Thrones), 2016 (The Man in the High Castle), 2014 (True Detective) und 2011 (Game of Thrones) hervor.

Als übersehene aber nichtsdestoweniger sehenswerte Title-Sequenzes müssen die Arbeiten zur Apple+-Serie See und zur sechsteiligen Doku-Reihe Why We Hate von Produzent Steven Spielberg vermerkt werden.

Die offizielle Auflistung kann auf der Emmy-Homepage nachgeschlagen werden. Nachstehend können einige der faszinierendsten Title-Sequenzen der nominierten Serien bestaunt werden:

Carnival Row – Amazon Prime Video

Godfather of Harlem – Epix

The Morning Show – Apple TV+

The Politician – Netflix

Watchmen – HBO

Westworld (Season 3) – HBO