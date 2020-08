Howler 2021 | Release

Das Allround-Tool geht in die nächste Runde. Neue Features warten.

Von 2020.2 zu 2021

Mit Howler 2021 erscheint die neueste Version der Allzweckwaffe aus Digital Painting-, Animation- und Video Processing-Tool. Erst vor zwei Monaten veröffentlichte Howler die Programmversion 2020.2 (DP berichtete). Diese rasch aufeinanderfolgenden Releases spiegeln den von Entwickler Dan Ritchie anvisierten, inkrementellen Veröffentlichungs-Turnus wider.

Mit Workflow-Verbesserungen hat ein Großteil der Neuerungen zu tun. So können jetzt etwa größere Brushes erstellt werden. Die Größe von Airbrushes und dem AA-Pen ist jetzt in relativen Units eingerichtet, anstatt sich an absoluten Pixelwerten zu orientieren. Das Rotieren und Umdrehen von Custom Brushes ist auch möglich. Die Benutzeroberfläche ist Tablet-freundlicher ausgerichtet, zudem werden mit dem Update auch Multi-Monitor-Setups unterstützt.

Auf der Howler-Homepage gibt es eine Auflistung aller neuen Features. Im nachstehenden Video werden die großen Brushes der Version 2021 demonstriert.