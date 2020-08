Autodesk Virtual Vision Series | Lineup

Virtual Vision Series

Autodesk veröffentlichte jetzt sein Lineup für die diesjährige Virtual Vision Series. Stattfinden wird das Event vom 9. – 11. September dieses Jahres. Das Event erstreckt sich von daher über insgesamt drei Tage. Geboten werden Teilnehmern Einblicke in die neuesten Technologien, Trends, Techniken aus den Branchen Film, TV, Gaming und Design Visualization.

Event-Plan

Eingeläutet wird der erste Event-Tag (Mittwoch, 09.09.) mit Maya: Faster Rigging and Animation Workflows. Danach warten fünf weitere Präsentation auf Wissbegierige: Lights, Cameras, FX: Exploring What’s Possible with Bitfrost, Shotgun: Developing for the Future, 3ds Max: Open Standards and Next Generation Viewport Framework, Taking on Complexity: GPU Rendering, USD, and Scalability with Arnold und schließlich Impossible Post-Production with Flame stehen auf dem Tagesplan. Mit insgesamt sechs Präsentationen ist bereits der erste Veranstaltungstag prallgefüllt mit Panels, die den Besuch wert sind.

Der zweite Event-Tag (Donnerstag, 10.09.) fällt schlanker aus. Drei Präsentationen erwarten hier den Besucher: Zuerst Between Arch Viz, Sports Shoes, and Fruit Salads, dann Open Source at Autodesk: USD, MaterialX, and OpenColorIO und schließlich Advancing and Automating Scheduling and Resource Optimization at LAIKA.

Am dritten und letzten Event-Tag (Freitag, 11.09.) wird wieder aufgestockt, wenn vier Präsentationen winken: Future-Proofing Your Studio: Best Practices for Modern Creative Studios, WIA Presents: Women Working in Virtual Production, The Role of the Artist: Creating During Times of Unrest und Succeeding as a Freelancer locken die Besucher.

Weitere Infos

Alle weiteren Details findet ihr auf der offiziellen Webseite der Veranstaltung – inklusive Angabe der auftretenden Speaker. Die Registrierung für das kostenlose Online-Event ist ab sofort möglich.