Sneak Peek | Adobes R&D-Projekte

Adobe Research

Bei Adobe Research handelt es sich um die Research & Development-Abteilung von Adobe. Zu dem Gezeigten der Präsentation gehören ein semi-automatisches 3D-Modelling-System und ein neuer Renderer auf Physics-Echtzeit-Basis. Veröffentlichungszeitpunkte zu den Projekten wurden keine bekannt gegeben. Die Präsentation gibt jedoch einen Eindruck davon, in welche Richtung Adobe Research mit seiner Produktentwicklung steuert.

Highlights

Zu den aufregendsten Inhalten der Präsentation gehören die Punkte Material Creation, Modelling, Retopology, Rendering und Physics.

So wurde das automatische Generieren eines PBR-Materials auf Grundlage einer einzelnen Fotografie gezeigt. Der darunterliegende Algorithmus wurde mithilfe von Machine-Learning geschult. Innerhalb davon, was eine Standalone-App namens Structur zu sein scheint, wurde ein User-gesteuertes 3D Shape Modeling-System vorgeführt. Im Video generiert die Software prozedurale Variationen von 3D-Objekten wie Sofas. Ein weiteres Highlight war ein neuer, programmierbarer Remesher. Mit diesem sei das substanzielle Reduzieren von Source-Geometrien möglich. Vielleicht die Krönung der gesamten Präsentation war eine Test-Scene, bei der mehrere abgewinkelte Spiegel in vielfacher Verschachtelung einander reflektierten. Diese Spiegelungen waren Teil einer progressiven Preview-Funktion eines Echtzeit-Renderers. Beeindruckendes gab es auch in puncto Physics zu sehen. Denn die neue Incremental Potential Contact Method-Solver errechnet nicht-lineare Elastodynamiken effizient. IPC ahme das reale Verhalten von Materialien wie Tüchern oder Gummi nach.

Weitere Infos & Video

Die R&D-Previews starten ab Minute 49:00 des Videos. Wer weiterhin auf dem Laufenden zu aktuellen Technikentwicklungen bleiben will, der ist auf der Adobe Research-Seite gut aufgehoben.