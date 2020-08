Texture Set Mixer

Mit dem Standalone-Tool von John Martini lassen sich mehrere Texturen zugleich in die Channels eine Bitmap packen. All das für die Nutzung in Echtzeit-Engines. Zu den Features gehören automatische Gruppieren von Texturen nach Texturen-Sets, die Möglichkeit Bilder über Alphas zu kombinieren, Unterstützung für mehrere Bildformate, das Image-Processing auf Basis von Multithreading, das Erstellen individueller Presets und mehr.

Verfügbarkeit & weitere Infos

Texture Set Mixer ist für 5 US-Dollar erhältlich. Auf der Webseite John Martinis warten weitere Details. Das Tool funktioniere im Tandem mit Programmen wie Substance Painter, Mari, Photoshop und ähnlichen. Das Video unten erlaubt einen Einblick in das Tool.