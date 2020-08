Kostenlose Asset-Packs | Unreal Marketplace

August-Assets

Die Partnerschaft zwischen Unreal Engine und Marketplace Creators geht in die nächste Runde. Für den laufenden Monat August stehen einige Click-würdigen Assets zum Download bereit. Zu den Gratis-Inhalten gehören Generic Radial Menus v.20 von PolyHavoc, Medieval Kingdom von beffio, Root Motion Extractor von Yaki Studios, Tropical Jungle Pack von PolyAsset3D (DP berichtete), Truck and Trailers von VMR und African Animals Pack von Protofacto Inc.

Verfügbarkeit & weitere Infos

Die Assets stehen noch für den gesamten Monat Augst zum kostenlosen Download bereit. Auf Auflistung mitsamt detaillierter Beschreibung ist bei Unreal zu betrachten. Mit Anfang September endet diese Angebotsreihe auf Unreals Marketplace, und eine neue Sammlung von Gratis-Assets wird bereitgestellt.