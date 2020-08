Technicolor Visualization Reel

Im neuen Technicolor Pre-Production Services Visualization Reel von MPC Film gibt sich das Who’s Who der Blockbuster-Garde die Tatze (The Lion King, Jumanji), die Pranke (Godzilla), das haarige Händchen (Planet of the Apes), den Ektoplasma-Greifer (Ghostbusters), die Stahlfaust (Transformers, Terminator, Bladerunner, Ghost in the Shell) oder was sonst gerade aus dem Triple-A-Portfolio Hollywoods griffbereit steht. Welche Großproduktionen aus den letzten zehn Jahren erkennt ihr? Am Ende des Videos folgt die Auflösung.