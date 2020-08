Imerge Pro 7 | Bildbearbeitungs-Software

Nächster Artikel

Die Weihnachtszeit liegt weit zurück, was den Schnee nicht davon abhält, sich in großen Mengen im ersten Quartal eines Jahres zu zeigen. Für dauerhaften Schnee in 3ds Max sorgt ein handliches Werkzeug namens Polysnow. Für 19 US-Dollar vor Steuern erhalten Interessierte über das Portal CGTrader einen kleinen Schneegenerator, der es erlaubt, ganze Szenen mit Schneedecken auszustatten.