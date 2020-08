Outskirts Environment Breakdown

In diesem Breakdown sind das Modeling in ZBrush, das Texturing mit Substance und das Einrichten des Lighting die Themen.

Was machen 3D-Pennäler aus Helsinki im zweiten Studienjahr, außer auf ergonomisch fragwürdig designten Bürostühlen zu sitzen, und draußen vor dem Fenster die Wildente beim Sterben zu beobachten? Richtig! Sie veröffentlichen, wie 3D-Artist Toivo Huhtaniska, einen ausführlichen Artikel zum Modeling in ZBrush, Texturing mit Substance und dem Ausleuchten einer handgefertigten Scene. So zu lesen bei den geschätzten Kolleginnen und Kollegen von 80.lv.

Das Resümee von Artist-Schüler Huhtaniska nach Abschluss seines Projekts Outskirts Environment lautet: „In den letzten drei Monate, während denen ich mich in Vollzeit [mit meinem Projekt] beschäftigte, lernte ich mehr als die letzten drei Jahre zusammengenommen.“ Ob Huhtaniska übertreibt, oder einfach übermäßig begeisterungsfähig ist, könnt ihr nun selbst austesten: Der Breakdown mit den Schritten zu Blockout & Modularity, Architectural Detailing, Imperfection Adds Character, Materials & Texturing, Vegetation, Unreal Gimmicks, Lighting und Post-Processing wartet auf seine Leser. Selbst ausprobieren wird dringend empfohlen!