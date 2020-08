Stylisher Revolver in Blender

Wie gelingt das Modellieren eines schicken, nichtsdestoweniger tödlichen, Revolvers in Blender? Wer das herausfinden will, oder wer schlicht ein Faible für pinke Schusswaffen, pinke Panzerfahrzeuge oder sonstige, in Pink gehaltene, Kriegsmaschinerien hat, der lasse sich auf den dazugehörigen Breakdown von 3D Artist Vitaly Rush ein. Bei den Kolleginnen und Kollegen von 80.lv erklärt der 26-jährige Freelance-Artist das Erstellen des krachfarbenen Meuchelpuffers mit Blender.

Wir bedanken uns recht herzlich bei den Kollegen für das Veröffentlichen dieses lohnenswerten Breakdowns und hoffen, dass auch unsere Leser von Vitaly Rushs-Artikel profitieren können.