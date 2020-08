EbSynth Tool | Beta-Phase

EbSynth Beta

Das Umwandeln von Videoaufnahmen in handgemalte Animationen wird mit dem Tool gangbar. Nach dem Hochladen des gewünschten Videos und Gemäldes erledigt EbSynth den Rest. Jetzt betritt das Tool die Beta-Phase, was mit einigen neuen Features einhergeht: Beispielsweise der direkte Export in After Effects oder das Auto-Filling der Dateinamen.

Verfügbarkeit & weitere Infos

Die Beta steht auf der entsprechenden Webite zum Download bereit. Das Video unten veranschaulicht, was Ebsynth leisten kann.