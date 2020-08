KitBash3D | Neo City Mini-Kit

Neo City Mini-Kit

Das Set beinhaltet Cyberpunk-3D-Gebäude von Straßenkiosks bis hin zum Wolkenkratzer. Das Kit ist dafür gedacht, die neuen Features in KitBash3D aktuellem 4.0-Update zu demonstrieren. Die Gebäude werden im FBX- und OBJ-Format angeboten. Zusätzlich werden die nativen Formate von 3ds Max, Blender, Cinema 4D, Houdini und Maya mit OctanceRender, Redshift und V-Ray unterstützt.

Verfügbarkeit & weitere Infos

Das Paket inkludiert neun verschiedene Cyberpunk-Gebäude und Gebäude-Sets. Das Neo City Mini-Kit enthält einige Assets aus anderen Kollektionen, nämlich Neo Tokyo, Neo Tokyo 2, Cyber Streets und Neon Shanghai. Neo City Mini-Kit wird in drei unterschiedlichen Varianten angeboten: Eine temporär verfügbare Version für den individuellen Gebrauch, eine Version für 388 US-Dollar für bis zu sieben Artists, und eine Enterprise-Version, deren Preis auf Anfrage abrufbar ist. Der Zugriff auf Neo City Mini ist bei Kitbash 3D möglich – dort stehen auch weitere Informationen bereit.

Digital Production 05 : 2020

In der kommenden Digital Production 05 : 2020 haben wir übrigens einen besonderen Leckerbissen für euch. Denn in der Ausgabe liefern wir euch ein ausführliches Interview mit Maxx Burman, Mitbegründer und Creative Director von KitBash3D. Also, das Warten auf die neue DP lohnt sich!