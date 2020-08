MPC Episodic | Studio Berlin

MPC Episodic eröffnet Studio in Berlin. Franzisca Puppe als Executive Producer, Thomas Knop wird Head of Studio.

MPC Episodic – Berlin

Die Führung des Berliners Studios übernimmt Thomas Knop. Der Head of Studio mit über 20 Jahren Industrieerfahrung zählt aktuelle Produktionen wie Captain Marvel, Brightburn oder Die Känguru Chroniken zu seinem Portfolio. Knop ist zudem Vorsitzender der Visual Effects Society Germany. Franzisca Puppe tritt als Executive Producers in Erscheinung. Sie verfügt über mehr denn 15 Jahren Produktionserfahrung mit Großproduktionen wie Black Widow, The Amazing Spider-man oder Game of Thrones – ist darüber hinaus Mitglied der Deutschen Filmakademie.

Das Studio MPC startete seine Berliner Niederlassung Mitte Juni dieses Jahres.