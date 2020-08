Cloth Brush | Blender

Boundary Brush

Ihr lechzt nach neuen Features zu Blenders Cloth Brush? Paul Dabarro, der Entwickler des Cloth Brush-Toolsets, liefert euch jetzt genau das! Über Twitter zeigte er vor wenigen Tagen die neue Boundary Brush – mit dieser soll das Sculpting der Geometrien entsprechend der Boundary Edge Loops ermöglicht werden. Die Brush verfügt über mehrere Falloff-Modi, mitsamt der Option sich wiederholende Muster zu kreieren.

Im ersten Video demonstriert Dabarro den Einsatz der Boundary Brush.

The Boundary Brush falloff modes are now in Blender 2.91.

This is how they can be used to create a stylized skirt. #b3d #devfund https://t.co/1P8KOnb9JK pic.twitter.com/RUbeSZtpVf — Pablo Dobarro (@pablodp606) August 12, 2020

In einem zweiten Video zeigt er die neuen Features im Einsatzbereich Cloth Sculpting.

The Pose and Boundary brushes now support deforming the mesh using cloth simulations. This allows creating bend and compression folds without using collisions. #b3d #devfund https://t.co/MxDm5rFjTg pic.twitter.com/WXG54YGXXA — Pablo Dobarro (@pablodp606) August 14, 2020

Weitere Infos

Wer up-to-date bleiben will, was Dabarros Entwicklungen in Sachen Cloth Brush angeht, der folge ihm auf Twitter.