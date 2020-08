HDC-P31 | POV-Systemkamera von Sony

Das Portfolio tragbarer Systemkameras Sonys bekommt Nachwuchs! Mit der HDC-P31 betritt eine POV-Systemkamera mit Remote-Funktionen und 1080/50p HDR-Funktion die Verkaufsfläche.

Remote Workspace

Minimierte Remote-Menüeinstellungen und Statusüberwachungen sollen das Zeitbudget und Bedarf an Manpower übersichtlich halten. Der Fernzugriff über ein Web-Interface ist für den Winter des laufenden Jahres geplant – mitsamt Kontrolle über Menüeinstellungen, Statusüberwachung, Protokolldateien und Firmware-Updates. Die Einstellung des hinteren Brennpunkts der Kamera kann auch aus der Ferne erfolgen; die Verwendung kompatibler Objektive vorausgesetzt. Laut Norbert Paquet, Heaf of Live Production, sei es Sony wichtig „[…] mehr Remote-Optionen sicherzustellen, […]“. Nach Paquet, soll zudem eine kleinere „Stellfläche für mehr Freiheit bei der Montage sorgen.“

Auf technischer Seite trumpft die HDC-P31 mit einem 2/3-Zoll-Gobal-Shutter-CMOS-Sensorsystem auf – daraus resultieren höhere Empfindlichkeit und geringeres Rauschen. Entwickelt wurde die HDC-P31 als Bestandteil der HDC-Serie Sonys, allerdings mit einem kleineren POV-Formfaktor. Mit den Mischern der XVS-Serie sowie dem ELC Live Production Control Automation System Sonys arbeitet die HDC-P31 zusammen.

HDR-Workflow

Der Ruf des Marktes nach HDR-Workflows will nicht abreißen, und deswegen unterstützt die HDC-P31 das HDR mit S-Log3 und HLG. Die gleichzeitige Produkton in HDR und SDR ist auch gegeben, Sonys SR Live Workflow somit unterstützt. Eine konsistente Qualität von HDR- und SDR-Signalen über gesamte Produktionspipeline hinweg verspricht die Unterstützung von SR Live-Metadaten – eingebettet in den SDI-Signalstrom.

Verfügbarkeit & weitere Infos

Erhältlich ist die HDC-P31 voraussichtlich ab November 2020. Weitere Infos findet ihr bei Sony.