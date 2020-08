Rise London | Managing Director ernannt

Lara Lom

Lara Lom wird MD des Rise-Studios London! Die geborene Schweizerin ist zweifelsohne als Industrieveteranin zu bezeichnen. Die Kosmopolitin studierte in England und Amerika, danach arbeitete sie in VFX-Firmen in London, Boston und Berlin. Als VFX Producer war sie bei prestigeträchtigen Marvel-Filmen beschäftigt, allen voran Avengers Endgame und Infinity War.

Rise London

Das Studio der Niederlassung London wird im September dieses Jahres öffnen. Wie auch die in Deutschland ansässigen Rise-Studios wird das Londoner Studio VFX-Dienstleistungen mit sowohl nationaler als auch internationaler Ausrichtung liefern. Das neue Studio verfügt über einen topaktuellen Vorführraum, einen Konferenzraum und Platz für fünfzig Mitarbeiter.