Mari 4.6v4 | Release

Mari 4.6v4

Und los geht’s! Abtauchen in die fabelhaften Feature-Welten von Mari 4.6v4: Limited Patch Range für Bake Points, eine Local Space Transform-Modus, mehrere Verbesserungen für den Node Graph UX, Performance Optimierungen, geupdateter Modo Renderer & verbessertes Baking, und der fabutastischen (sorry, Autocorrect war gerade offline) Features mehr. Foundry selbst beschreibt 4.6v4 als Mittelding aus einem Instandhaltungs-Release und vollwertigem Feature-Update. Mit dem Mittelding einhergehend: neue, relativ risikoarme Features. Also solche Features, deren Integration bei Studioproduktionen – so Foundry – ohne Gefahren passiere.

Verfügbarkeit & weitere Infos

Mari 4.6v4 ist für macOS, Windows und Linux verfügbar. Die Kosten für die Software belaufen sich bei 1.763 Euro für eine dauerhafte Lizenz. Die Mietversion kosten 589 Euro für ein Quartal, 1.178 Euro für zwei und 1.767 euro für drei Quartale. Erhältlich ist auch eine kostenfreie, 30-tägige Trial-Version. Für das Einsehen der Features in Gänze ist die entsprechende Übersicht bei Foundry oder sind die offiziellen Online Release Notes zu bemühen.