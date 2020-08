Universe 3.3 | Red Giant

Universe 3.3

Universe, die Sammlung GPU-beschleunigter Plugins für Editoren und Motion Graphics-Künstler, bekommt ein Update. Programmnummer 3.3 liefert euch zwei neue Tools – und ein Update für vier bestehende. Mit der Einführung von Quantum und Modes wird Visual Artists eine breitere Palette an Dynamics Tools für Motion Graphics bereitgestellt. Glow, Glimmer, Chromatic Aberration and Hacker Text reihen sich in die geupdateten Tools ein.

Verfügbarkeit & weitere Infos

Der dazugehörige Blog-Eintrag Red Giants listet alle neuen Tools, Updates, Presets und eine Gebrauchsanweisung für das Updaten. Im Video unterrichtet Red Giant über Universe 3.3. Erhältlich ist Universe für 199 US-Dollar jährlich, oder 30 US-Dollar monatlich. Kostenfreie Trial-Versionen für macOS und Windows stehen auch bereit.