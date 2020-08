Corona Renderer 6 | Cinema 4D

Corona Renderer 6

Es ist passiert: Chaos Czech veröffentlichte den Corona Renderer 6 für Cinema 4D! Mit dem Artist-freundlichen Renderer soll es gangbar werden, realitätsnähere Objekte und Umgebungen zu erstellen.

Sky Model

Das neue Sky Model ermögliche die akkurate Darstellung von Zwielicht und Dämmerung. Aufgrund der prozeduralen Ausrichtung des Sky Models, sei das Animieren besonders einfach. Dies gewähre das einfache Erstellen von Sonnenauf- und -untergänge. Zahlreiche Himmel und Sonnen können der Scene hinzugefügt werden, wodurch Artists mit LightMix durch Optionen wie Dämmer- und Mittagslicht schalten können.

Distance Map

Mit der neuen Distance Map wird das Erstellen prozeduraler Materialien mit Verständnis für die Nachbarschaft zu anderen Objekten in einer Scene möglich. Anstatt Grenzlinien zu vermischen, können Artists nun mit Leichtigkeit makellose Küstenlinien, schmutzige Fensterbretter und, an den Boden angepassten, Nebel erstellen. Auch können Artists die Map nutzen, um die Streuung zu verändern, es zwecks unterschiedliche Graslängen oder Zweige in Baumkronen.

Verfügbarkeit & weitere Infos

Zu den weiteren Features gehören ein adaptiver Environment Sampler, neue Bloom- und Glare-Kontrollen und auch Texture Randomization. Für eine detaillierte Auflistung und Erklärung aller neuen Features ist der dazugehörige Blog-Post zu bemühen.

Der Corona Renderer 6 ist für die Mac OS- und Windows-Versionen von Cinema 4D verfügbar. Die Bezahlung erfolgt auf Abo-Basis, was mit monatlichen Raten von 28,50 US-Dollar oder jährlichen von 330 US-Dollar einhergeht. Eine 45-tätige Trial-Version ist außerdem verfügbar. Das nachstehende Video geleitet euch mit Bild und Bewegung durch die Features.