Audeering | entertAInplay

entertAIn play

In Echtzeit und mit hoher Genauigkeit identifiziere die Anwendung die Emotionen von Spielern. Ein Einarbeiten von Emotionen bei der Entwicklung von Games würde Developern damit erleichtert. Mit The Simulation Crew gewann Audeering, der in München ansässigen Entwickler des Tools, einen VR-kompetenten Kooperationspartner. Die auf realistische 3D-Umgebungen für Unternehmenskunden spezialisierten Niederländer setzen enterAIn play als Erste ein.

Emotionserkennung

Der Prozess der Emotionserkennung läuft in drei Stufen ab: Zuerst erfasst die sensAI Technologie über ihre integrierte Voice Activity Detection (VAD) automatisch die Stimme der Mitspieler. Aus den verschiedenen Stimmmerkmalen errechnet das KI-Modell im zweiten Schritt den emotionalen Zustand der Spieler in Echtzeit. Diese können im dritten Schritt als Grundlage für Interaktionen im Game genutzt werden.

Die Emotionserkennung wird in drei Kerndimensionen kategorisiert: Erregtheit/Dringlichkeit, Stimmung und Dominanz. entertAIn play unterscheidet zwischen sechs Emotionskategorien, die für die Spielindustrie am relevantesten sind: Wut, Aufregung, Freude, Entspannung, Langeweile und Traurigkeit.

Weitere Infos

Integrieren ließe sich das Unity-Tool mit Drag-and-drop, es funktioniere mit den Betriebssystemen Windows, MacOS, iOS, Android und Linux. Lediglich ein Mikrofon sei zusätzlich erforderlich. Audeering stellte sein neues Tool auch im Rahmen eines Talks auf der diesjährigen Devcom vor.