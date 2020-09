Damage Pack | ZBrush

Damage Pack

You wanna make some damage – with ZBrush? Bei wem die Antwort hierauf „JA!“ lautet, dem kann geholfen werden. Denn Shawn Spetch veröffentlichte jüngst seine IMM-Brush. In ihr enthalten: 44 ZBrush VFM-Impacts. FBX- und OBJ-Dateien aller Meshes sind herunterladbar. Erstellt wurde das Paket mit ZBrush 2020.1.4.

Verfügbarkeit & weitere Infos

Alle weiteren Infos und den Download zum Pack (12 US-Dollar) gibt es bei Gumroad. Wem es nach von Einschusslöchern vernarbten Fußböden, Türblättern oder sonstige Oberflächen lechzt, der klicke das nachfolgende Video an.