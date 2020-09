Haar-Simulation | Maya

Zur Friseurausbildung hat’s nicht gereicht? Jetzt mit Grooming in Yeti schnippeln!

Grooming in Yeti

Friseure und ihre Frisierläden. Steile These: Kein Gestaltungsbereich beflügelt dermaßen die Kreativität, wie der der Namensgebung von Friseurbetrieben. Egal ob haarCHITEKTEN, Haaribo, AtmospHair oder Monhaarlisa, der Gestaltungswille der Hair-Artists scheint vor der perfekten Föhnwelle keinen Halt zu machen.

Neidvoll schmachtest du einer verpassten Friseurausbildung hinterher? Möchtest jetzt das Brush-Tool schmeißen, es gegen einen akkubetriebenen Trockenrasierer eintauschen? Halt! Denn Gnomo Workshop veröffentlichte jüngst Grooming in Yeti. Das Tutorial demonstriert den Einsatz des Maya-Plugins.

Auch für euch ist Kurt Russells-Haartolle der Mount Everest der Haarschneidekunst? Ideal! Das Tutorial bietet über zwei Stunden Video-Training, mit dem das Nachgestalten des Russellschen Haarmageddons gelingt.

Verfügbarkeit & weitere Infos

Grooming in Yeti ist auf Abo-Basis im The Gnomon Workshop erhältlich. Das Abo kostet 49 US-Dollar monatlich oder 490 US-Dollar jährlich. Du bist so weit? Kannst bereits das, mit Jojoba versetzte, Haaröl riechen? Dann klick das Video und werde einer der leitenden Hairchitekten von morgen.