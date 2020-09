Mulan | Featurette

Covid fordert seine Opfer – eines dieser Opfer ist die Kinoauswertung der Neuinterpretation des Disney-Klassikers Mulan. Das Live Action-Remake bewegt sich auf eure Heimkinos zu, denn mit dem 9.09. wird der Film auf Disney+ verfügbar sein. In dieser Featurette stimmen Regisseurin Niki Caro (Die Frau des Zoodirektors, Kaltes Land), Hauptdarstellerin Lio Yifei (Once Upon a Time, The Hidden Soldier) und Donnie Yen (Ip Man-Serie, Star Wars: Rogue One) auf den kommenden Action-Adventure-Film ein.