PhysLight | Weta

Physikalisch korrektes Scene Lighting findet auch ihr affenstark, genauso wie die Jungs und Mädels von Weta Digital? Dann seid ihr hier richtig, denn in diesem Zweiminüter wird euch PhysLight anhand von Filmszenen aus Dawn of the Planet of the Apes und War for the Planet of the Apes auseinandergesetzt. PhysLight ist ein Toolset, welches es dem Manuka-Renderer erlaubt, physikalisch akkurate Werte anzuwenden – etwa solche zur Lichttemperatur oder On-Set-Kamera.