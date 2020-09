Marvel’s Agents of S.H.I.E.L.D. | VFX-Breakdown

Das Akronym S.H.I.E.L.D. – typische für Akronyme – lädt zum Kalauern ein. Aber anstatt euch jetzt zu verklickern, S.H.I.E.L.D. stünde für Shazam hugs Iron Man end (Phonetik!) loves Daredevil’s Abs (die Muskeln, nicht die Applikation!) oder euch andere Schenkelklopfer aus der Fun Gun des „Merc with a Mouth“ vor den Latz zu knallen, folgt etwas anderes: Nämlich der aktuelle VFX-Breakdown von Digital Domain. Darin zu sehen, Marvel’s Agents of S.H.I.E.L.D. – und der Helicarrier in ganzer Pracht, musikalisch begleitet von Hot Jazz. Hit it, boys!