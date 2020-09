Mini-City | Artwork

3D-Artist und Animator Byron Slaybaugh teilte sein launiges Projekt. Das farbenfrohe Kunstwerk, in seiner Anmutung einer Lego-Stadt ähnelnd, wurde mit Houdini und Redshift erstellt.

Wenn ihr nicht genug von 3D-Zeugs im Lego-Look bekommen könnt, lohnen sich auch: Pascal Beeckmans Prozeduraler Legolizer in Houdini und Paul Hattons Blender-Tutorial Iron Man aus Lego. Frohes Schaffen!

More Houdini & @redshift3d fun. They kind of look like little cities. #Houdini pic.twitter.com/Ut1Ws6USQG

— Byron Slaybaugh (@hello_byron) August 13, 2020