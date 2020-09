Video-to-Video Synthesis | Two Minute Papers

World-Consistent Video-to-Video Synthesis

Was gibt es Neues aus der Welt der Wissenschaft? Ein neues Two Minute Papers, vorgestellt von Nvidia, zum Beispiel! Das Paper World-Consistent Video-to-Video Synthesis präsentiert eine Methode zur Generierung fotorealistischer Videos. Diese umgesetzt auf Grundlage semantischer Inputs, unter Verwendung von AI-Memory. Anders ausgedrückt: Die Studie stellt eine neue Architektur vor, basierend auf dem multi-SPADE-Modul für die Nutzung semantischer Modelle. Es fußt auf den Grundlagen Optical-Flow Warping und Guidance Images – all dies für die Erstellung realitätsnaher Videos.

Verfügbarkeit & weitere Infos

Blickst du noch durch? Falls nicht, könnten die weiteren Erläuterungen, zusammen mit Videos und Schaubildern, zur Methode World-Consistenz vid2vid auf Github weiterhelfen. Das Paper selbst steht auf der Cornell University-Homepage abrufbereit. Das nachstehende Video von Two Minute Papers gibt das Ganze in komprimierter Form wieder. Wissensdurst noch nicht gestillt? Dann fix zu den Two Minute Papers zu den Themen Wassersimulation und Wolken-Rendering!