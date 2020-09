Viktorianisches Büro | Breakdown

Jonathan Benainous, der für gewöhnlich am Einrichten seines viktorianischen Arbeitszimmers arbeitet, wenn der Texture Artist nicht gerade – was allerdings nicht selten vorkommt – sich die ganze Nacht an Autodesk Maya zu schaffen macht, hat Neuigkeiten! Seine viktorianische Kemenate ist fertig, das Zimmer erstellte er mit Maya, die Texturen mit Substance-Tools. Beleuchtung und Rendering besorgte er mit Marmoset.

Für die Böden, Wände und die Decken nutzte der Next-Gen-Zimmermann einfache Planes mit Tessellation- und UV-Informationen. Der Quasi-Schreinermeister verließ sich für dieses Zimmerchen nicht auf das Modeling, stattdessen konzentrierte er sich auf das Displacement mit Height Maps.

Es ist ein recht hyggeliges Arbeitszimmer – kuschelig, gemütlich, zum Verweilen einladend.