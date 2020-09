Indie-Versionen | 3ds Max und Maya

Indie-Versionen: 3ds Max & Maya

92 Mal gute Neuigkeiten für 46 Länder: Die Indie-Versionen von 3ds Max und Maya sind ab sofort in 46 Ländern verfügbar – also in 15 mehr, denn bisher. Zu viel der Zahlenspielereien? Es geht auch geografischer, denn diese Länder gehören ab jetzt – unterm Strich – zu den Indie-Nutzern: Australien, Brasilien, Bulgarien, Bulgarien, China, Deutschland, Dänemark, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Ungarn, Island, Indien, Irland, Italien, Japan, Kanada, Korea, Kroatien, Lettland, Lichtenstein, Litauen, Luxemburg, Malaysien, Malta, Mexiko, Niederlande, Neuseeland, Norwegen, Polen, Portugal, Rumänien, Russland, Singapur, Slowakei, Slowenien, Spanien, Schweden, Schweiz, Tschechien, Türkei, Zypern , Österreich – und das Duo des Angelsächsischen: Das Vereinigte Königreich und die Vereinigten Staaten von Amerika.

Die Indie-Lizenz kostet jährlich um die 250 US-Dollar, richtet sich für Nutzer mit einem Bruttojahresumsatz von unter 100.000 US-Dollar im Jahr – basierend auf Design-Arbeiten.