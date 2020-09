Voxel-Effekte wollen in Cinema 4D erstellt werden.

Was passiert, wenn MoGraph Cloner, Volume Effector, Shader Effector und ein Tutorial-Video von CG Shortcuts zusammengeführt werden? Ob dabei euer Wissen erweiter wird, was das Erstellen von Voxel-Effekten anbelangt, kann wohl nur ein Klick auf den Play-Button abschließend klären. Wie bitte? Euch gehen die nötigen Arbeitsmaterialien ab? No problemo! Bei Gumroad warten die Projektdateien auf euch.