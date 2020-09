Matchbox | Change-Management Solution

Matchbox

Mit Matchbox wirft The Cargo Cult eine interessante Change-Management-Solution-Software auf den Markt. Dort, wo Workflows zu Bild, Ton, VFX, Lokalisation, Color Grading separat stattfinden, soll Matchbox der Problemlöser sein.

Nehmen wir ein Feature Film-Projekt oder die Episode einer Fernsehserie als Beispiel. Hier arbeiten unterschiedliche Kreative in den verschiedensten Departements an ein und demselben Material. Da kann es für Projektleiter und Mitwirkende gleichermaßen schwierig werden, die Übersicht zu behalten – vor allem bei ständig passierende Änderungen. An dieser Stelle kann Matchbox auftrumpfen. Die Software analysiert die zwei Versionen eines Projekts, findet jeden Unterschied zwischen den beiden Fassungen – egal ob Änderungen in puncto VFX, Musik-Remix oder Dialogfehler.

Verfügbarkeit & weitere Infos

Bereits mit Conformalizer 4 legte The Cargo Cult seine Vorgänger-Software zu Matchbox vor. Matchbox läuft auf Mac- und Windows-Systemen. Eine Unterstützung für Linux wird aktuell nicht angeboten, jedoch angedacht. Die Software kostet 639 Dollar. Als Crossgrade von Conformalizer 4 zu Matchbox ist die Software für bereits 399 Dollar zu haben. Eine kostenfreie, 15-tägige Testversion ist außerdem verfügbar.

Du willst wissen, wie sich deine Kreativität an Matchbox entzünden kann? Schaue die nachstehenden Videos zu den Basics, FX und Nuke & Hiero – und lass dich entfachen.