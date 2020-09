Motion Graphics | Tutorial

Fast and Easy Motion Graphics

Das Erstellen von Motion Graphics und animierten Hintergründen in Minutenschnelle erlernen? Das geht nicht? Geht schon! Zumindest, wenn dem Video-Tutorial von EJ Hassenfratz geglaubt werden darf. Erlerne in dem fast halbstündigen Video die Grundlagen des Clonings, Texturings und der Objekt-Animation – all dies mit Cinema 4Ds MoGraph-Toolset. Bereit für weiteres Learning? Lasse dir außerdem beibringen, wie 3D-Text mit dem MoText-Tool anzubringen ist.

Video & weitere Infos

EJ Hassenfratz ist ein Motion Designer und Art Director aus den Vereinigten Staaten, der bereits mit mehreren Emmys prämiert wurde. Seit dem Jahr 2005 arbeitet er in der Motion Graphics-Industrie. Seiner Expertise – und diesem Tutorial-Video – darf demnach vertraut werden.