Assimilate Creative Boost | Online-Event

Beyond Color. The Revolution of Finishing.

Dabei sein, wenn Leonardo Marini (Imperial Creative) über die Alltagspraxis des modernen DI-Workflows plaudert? Zugleich die Stärken von Scratch nutzen und das Hin & Her mit Klienten reduzieren? Jawohl, da sind wir dabei! All das, und mehr, wird Marini im Rahmen des Online-Events Beyond Color: The Revolution of Finishing thematisch ausbreiten.

Weiterer Schwerpunkt des Webinars: Wie ist After Effects effizient einzubetten, um die Stärken beider Tools – After Effects und Scratch – hervorzukehren?

Das Event ist kostenfrei, richtet sich vor allem an Koloristen und Finishing Artists. Es findet am Mittwoch, dem 16.09., um 19 Uhr deutscher Zeit, statt.