360-Grad-Dreamscape

Ein klickwürdiges Video, in dem das Erstellen einer 360-Grad-Dreamscape in Cinema 4D und Redshift erklärt wird, kommt von The 3D and Motion Design Show; moderiert von Blake Kathryn. Klickt dazu das Video unten.

Weitere Infos

Blake Kathryn ist ein Visual Artist aus Los Angeles. In ihren Arbeiten balanciert sie zwischen Konzept- und Kommerz-Arbeiten – dies in den Bereichen Musik, Mode und Technologie. Surreale bis futuristische Ästhetik darf auf ihrer Homepage genossen werden.