Liquid Reveal | After Effects-Tutorial

Deine Exit Strategy für die Mittagspause: Kreativität mit Totenschädel in After Effects.

Vanitas-Symbolik ist, gerade in Zeiten transnationaler Pandemien, wieder en vogue? Und führt uns allen die Lächerlichkeit menschlichen Strebens vor, diesem Selbstbetrug? Nein, verirrt in einen Deutsch-Leistungskurs habt ihr euch nicht. Aber falls euch Vergänglichkeit, dargestellt durch Schädel in Korkengläsern, antörnen, dann solltet ihr Ben Marriotts After Effects-Tutorial nicht verpassen. Die Illustration aus dem Video stammt von Pierre Kleinhouse.