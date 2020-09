HdCycles | Tangent Animation

HdCycles

Blenders Cycles-Rendering-Engine als Viewport-Renderer in Houdini verwenden? Ist das realistisch gedacht, oder hochgradig utopisch? Ersteres! Denn mit Tangent Animations hdCycles-Plugin wird dergestalt umsetzbar.

Nun mal Tacheles: Wie gestaltet sich das Einbetten hdCycles in die Pipeline? Erstmal hdCycles integriert, erstellt ihr 3D-Assets in Blender, setzt diese in Houdini zu einer Scene zusammen, exportiert dieselben schließlich zurück in Blender – und rendert dort. Liest sich das verwirrend, oder einfach nach einer hübschen Pipeline an? Letzteres, finden wir.

Genug des Salbaderns? Ihr wollt Fakten? Fakten wie die, dass Tangent Animation hdCycles beim Annie Award-nominierten Animationsfilm Next Gen verwendete (deutscher Filmtitel: Das Mädchen und ihr Roboter – Die nächste Generation)? Ein weiterer Fakt: Es ist angedacht, Cycles als Viewport-Renderer in Solaris anzuwenden.

Zu positiv, oder? Wo bleiben hdCycles Defizite? Tja, Schlüsselfunktionen wie Volumes, Advanced Motion Blur, Kachel-Rendering und das Cryptomatte ID-Matte-Generation-System fehlen momentan. Aber man soll ja zu seinen Defiziten stehen, oder? Und Tangent beschreibt das Nachschieben der fehlenden Features als Priorität.

Verfügbarkeit & weitere Infos

Weiteres zu hdCycles kann auf Tangent Animation’s GitHub nachgelesen werden. Dort will das Plugin auch für Houdini heruntergeladen werden. Aber vorher bitte das Video klicken. Der Anschaulichkeit wegen, und so.