Masquerade 2.0 | Digital Domain

Masquerade 2.0

Was ist eigentlich Masquerade? Masquerade ist Digital Domains hausinternes Facial Capture-System – jetzt veröffentlicht in der Version 2.0. Vielleicht prominentestes Beispiel in der Anwendung? Superbösewicht Thanos in Avengers: Infinity War. Doch auch für Game-Projekte eignet sich die Software. Man stelle sich Charaktere wie Lara Croft oder Solid Snake vor, deren Faltenwürfe – etwa im Gesicht – Masquerade detailliert zeichnet. Auch Lippen- und Augenbewegungen porträtiert Masquerade en détail.

Weitere Infos

Überzeugt? Dein nächster Triple A-Titel mit Open World braucht lebensnahe Mimik? Dann schau dir die weiteren Infos bei Digital Domain an – und danach das Video zu Masquerade 2.0 unten.